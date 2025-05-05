Marsilya ve Lille yenişemedi!
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Marsilya, deplasmanda Lille ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Marsilya, deplasmanda Lille ile karşılaştı.
Pierre Mauroy'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Karşılaşmadaki golleri, Marsilya adına 57. dakikada Amine Gouiri, Lille adına ise 74. dakikada Matias Fernandez kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Marsilya, ligdeki puanını 59 yaparak 2. sırada yer aldı. Lille 57 puan ile 5. sırada bulunuyor.
Ligde gelecek hafta Marsilya, Le Havre deplasmanında olacak. Lille, Brest'e konuk olacak.
Etiketler: #Fransa Ligue 1 #marsilya #lille
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