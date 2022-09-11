Marsilya'nın Lille'i 2-1 yendiği maçta Igor Tudor rekor kırdı

11 Eylül 2022 Pazar, 12:47

Fransa'da Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında Marsilya, sahasında Lille'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Marsilya'nın galibiyet gollerini 12. dakikada Ismaily, 26. dakikada Alexis Sanchez ve 61. dakikada Samuel Gigot kaydetti.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

TUDOR REKOR KIRDI

7 maç sonunda 19 puana ulaşan Marsilya'da Igor Tudor, kulübün en iyi lig başlangıcını yaparak rekor kırdı. Hırvat teknik direktörden önce bu rekor, 2012/2013 sezonunda 7 maçta 18 puan toplayan Elie Baup'a aitti.

FRANSA'DA CENGİZ'E BÜYÜK ÖVGÜ: KAHRAMAN

Fransız basını Marsilya'nın Lille'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada maçın adamı olarak Cengiz Ünder'i seçti. Dünyaca ünlü L'Equipe gazetesi "Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez, Lille savunmasının hayatını zorlaştırdı" ifadelerini kullanırken en yüksek maç puanını Cengiz ve Sanchez'e verdi.

Footmercato ise "Takım arkadaşlarına savunmada yardım etmenin yanı sıra, dikey koşuları rakibe çok zarar verdi. Alexis Sanchez'e yaptığı asist muhteşemdi. Sıklıkla hücum organizasyonlarında tehlike yaratmayı başardı" ifadelerini kullandı.

Maxifoot, "Türk milli futbolcu her zaman takım arkadaşlarını yanında bulamasa da önemli katkılarda bulundu. Arzusu ve isteği görülmeye değerdi. Lille oyuncusu Djalo için gerçek bir zehir oldu" ifadelerini kullandı.

Le Figaro, "Yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmasını beklediğimiz Cengiz Ünder takımda kaldı ve Tudor'un işini kolaylaştırdı. Maçın kahramanı olan Cengiz Ünder, Marsilya'nın sağ kanat organizasyonlarının en önemli ismi oldu. Marsilya'nın galibiyetinde belirleyici oldu" dedi.