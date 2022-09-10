Trabzonspor'dan ayrılan Edgar Ie, takım bulamadı!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 18:31

Trabzonspor'un geçen sezon sözleşmesini feshettiği Edgar le, boşta kaldı.

Bordo-mavililerle yeni kontrat imzalaması beklenen ancak imzalamayan Portekizli stoper, transfer döneminde başka hiçbir kulüple de anlaşma sağlayamadı.

28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un devre arası dönemde sözleşmesini feshetmesine rağmen sezon sonundaki şampiyonluk kutlamalarında yer almıştı.