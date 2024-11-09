Marsilya'ya evinde şok!

Ligue 1'in 11. haftasında Marsilya evinde Auxerre'e 3-1 yenildi.

Marsilya'ya evinde şok!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:54

Fransa Ligue 1'in 11. hafta açılış maçında Marsilya, Auxerre'i ağırladı.

Konuk takım ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Auxerre'in gollerini  10. dakikada Sinayoko, 43. dakikada Perrin ve 45. dakikada Traore attı. Marsilya'da Mason Greenwood, 65. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.

Bu seozn ligde 3. yenilgisini yaşayan Marsilya 20 puanda kaldı. 5. galibiyetini elde eden Auxerre puanını 16 yaptı.


Etiketler: #marsilya #auxerre #Fransa Ligue 1

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