Marsilya'ya evinde şok!
Ligue 1'in 11. haftasında Marsilya evinde Auxerre'e 3-1 yenildi.
Fransa Ligue 1'in 11. hafta açılış maçında Marsilya, Auxerre'i ağırladı.
Konuk takım ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Auxerre'in gollerini 10. dakikada Sinayoko, 43. dakikada Perrin ve 45. dakikada Traore attı. Marsilya'da Mason Greenwood, 65. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.
Bu seozn ligde 3. yenilgisini yaşayan Marsilya 20 puanda kaldı. 5. galibiyetini elde eden Auxerre puanını 16 yaptı.
Etiketler: #marsilya #auxerre #Fransa Ligue 1
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