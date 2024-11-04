Marsilya eski Galatasaraylıyı üzdü!
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nantes'ı 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya, deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi Stade de la Beaujoire Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Marsilya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Neal Maupay ile 61'de Mason Greenwood kaydetti. Nantes'in tek golünü ise 39'da Tinotenda Kadewere attı.
ESKİ GALATASARAYLI FORMA GİYDİ
Nantes'in Galatasaray'dan transferi Mostafa Mohamed maça ilk 11'de başladı. 68. dakikada yerini Matthis Abline'ye bıraktı.
Marsilya, bu sonucun ardından puanını 20 yaptı. Nantes, 10 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, AJ Auxerre'yi konuk edecek. Nantes, Lens deplasmanına gidecek.
Etiketler: #mostafa mohamed #marsilya #Nantes #Fransa Ligue 1
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