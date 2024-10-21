Marsilya'dan 5 gollü net galibiyet!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:26

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi. Stade de la Mosson Mondial 98 Stadyumu'ndaki maçta Marsilya, sahadan 5-0'lık net bir galibiyet ile ayrıldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 1'de Sepe Wahi, 36'da Amine Harit, 40'da Pierre Emile Höjbjerg, 58'de Mason Greenwood ve 73'te Luis Henrique kaydetti.

Montpellier'de Stefan Dzodic, 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Marsilya bu sonucun ardından puanını 17 yaptı. Montpellier, 4 puanda son sırada kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, PSG'yi konuk edecek. Montpellier, sahasında Toulouse ile karşılaşacak.