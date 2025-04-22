Martin Baturina kimdir? Galatasaray'ın istediği Martin Baturina kaç yaşında, nereli?
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızlılar Martin Baturina'yı gündemine aldı. Peki, Martin Baturina kimdir? Galatasaray'ın istediği Martin Baturina kaç yaşında, nereli?
Önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yerlerini doldurmak üzere çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem Martin Baturina. Peki, Martin Baturina kimdir? Galatasaray'ın istediği Martin Baturina kaç yaşında, nereli?
MARTIN BATURINA KİMDİR?
Martin Baturina, 16 Şubat 2003 yılında dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur.
MARTIN BATURINA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
- Hajduk Split
- RNK Split
- Dinamo Zagreb
Etiketler: #Martin Baturina #galatasaray #transfer #Transfer dönemi
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