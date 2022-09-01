Martin Braithwaite, Barcelona'dan ayrıldı

01 Eylül 2022 Perşembe, 20:28

Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken ayrılıklar devam ediyor.

Son olarak adı Türk takımları ile de anılan Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'ın, Barcelona'dan ayrıldığı açıklandı. Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada Martin Braithwaite ile karşılıklı anlaşarak sözlemenin sonlandırıldığı açıklandı.

31 yaşındaki futbolcu 2020 yılında 18 milyon euro Leganes'ten transfer olduğu Barcelona'da çıktığı 68 resmi maçta 10 gol 4 asistlik performans sergilemişti.