Beşiktaş'ta Masuaku takımla idmana çıktı

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

DHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:06
Beşiktaş'ta Masuaku takımla idmana çıktı
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 Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti.

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İdmanın basına kapalı bölümünde ise Konyaspor maçının taktik çalışması yapıldı.

5 OYUNCU YER ALMADI

Bu arada sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Hekimoğlu çalışmada yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele eden Arthur Masuaku ise takımla antrenmana çıktı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın Tüpraş Stadyumu'nda yapacağı idmanla sürdürecek.


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