Masuaku attı, Demokratik Kongo yarı finale yükseldi!
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağup etti ve Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Kongo'nun üçüncü golü Beşiktaşlı Arthur Masuaku'dan geldi.
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ile karşı karşıya geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Demokratik Kongo'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Chancel Mbemba, 65. dakikada penaltıdan Yoane Wissa ve 82. dakikada Beşiktaşlı Arthur Masuaku attı. Gine'nin tek golü golünü 20. dakikada penaltıdan Muhammed Bayo attı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Arthur Masuaku 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'dan Real Betis'e giden Cedric Bakambu ise 72'de oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Gine ise turnuvaya veda etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Vurduktan sonra kızını aramış!
- Defne adayı belirlendi!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu!
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyenden açıklama
- Yeniden Refah'ın İstanbul kararı belli oldu: Aday çıkara
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- 103 belediye başkanı adayı daha duyuruldu