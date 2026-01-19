Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mathias Lovik, Trabzonspor için geldi! 'Oynamak için sabırsızlanıyorum'

Mathias Lovik, Trabzonspor için geldi! 'Oynamak için sabırsızlanıyorum'

19.01.2026 20:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mathias Lovik, Trabzonspor için geldi! 'Oynamak için sabırsızlanıyorum'

Trabzonspor, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Mathias Lovik ile anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu, sözleşmeyi imzalamak için Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 18.haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da yeni transfer şehre geldi. 

Bordo-mavililer, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki Lovik akşam saatlerinde şehre geldi. 

1.83 boyundaki futbolcu, sağ bekte ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Lovik ilk açıklamasında; "Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi. 

Lovik sözlerinin devamında; "Buradaki hedefim, yapmam gereken her zaman en iyi mücadelemi göstermek. En büyük hayalim, bir gün Manchester United forması giymek. Şu anda Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #parma

İlgili Haberler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına maç sonu saldırı!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına maç sonu saldırı! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelisporlu taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulunuldu.
Spor yazarları Kocaelispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'O gol üç puandan fazlası'
Spor yazarları Kocaelispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'O gol üç puandan fazlası' Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Trabzonspor'dan Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam!
Trabzonspor'dan Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam! Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam yapıldığını duyurdu.