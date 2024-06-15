Matija Sarkic kimdir? Matija Sarkic neden hayatını kaybetti?

İngiltere Championship ekibi Millwall forması giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Matija Sarkic'in hayatı ve futbol kariyeri ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Matija Sarkic kimdir? Matija Sarkic neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 14:35
Matija Sarkic kimdir? Matija Sarkic neden hayatını kaybetti?
Abone Ol google-news

İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti. Peki, Matija Sarkic kimdir? Matija Sarkic neden hayatını kaybetti?

MATIJA SARKIC KİMDİR?

İngiltere Championship takımlarından Millwall, resmi internet sitesinden Matija Sarkic’in vefat ettiğini açıkladı. Kaleci Sarkic’in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği vurgulanan açıklamada, Matija’nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.


Matija Sarkic haberleri kimdir? haberleri Kaleci haberleri

İlgili Haberler

26 yaşındaki futbolcu Matija Sarkic, hayatını kaybetti

26 yaşındaki futbolcu Matija Sarkic, hayatını kaybetti
EURO 2024'te düdük çalacak: Halil Umut Meler'in yöneteceği ilk maç belli oldu

EURO 2024'te düdük çalacak: Halil Umut Meler'in yöneteceği ilk maç belli oldu
2 oyuncu yakından takip ediliyor: Galatasaray'da gözler EURO 2024'te

2 oyuncu yakından takip ediliyor: Galatasaray'da gözler EURO 2024'te
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler