Yayınlanma: 15.06.2024 - 14:35

Güncelleme: 15.06.2024 - 14:35

İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti. Peki, Matija Sarkic kimdir? Matija Sarkic neden hayatını kaybetti?

MATIJA SARKIC KİMDİR?

İngiltere Championship takımlarından Millwall, resmi internet sitesinden Matija Sarkic’in vefat ettiğini açıkladı. Kaleci Sarkic’in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği vurgulanan açıklamada, Matija’nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.