Mattia Binotto İtalyan medyasına tepkili

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:19

Ferrari takım patronu Binotto, İtalyan medyasına sert çıktı.

İtalyan medyasında, Carlos Sainz'ın Büyük Britanya GP'sinde ilk galibiyetini alması sonrası Ferrari'ye yoğun eleştiriler yöneltildi.

Scuderia Ferrari için medyada özellikle Charles Leclerc'e kötü bir strateji uygulanması nedeniyle ağır eleştiriler yer aldı. Haberlerde Sainz ile Leclerc'in garajları arasında sürtüşme yaşandığına yer verildi.

Takım patronu Binotto ise İtalyan medyasında çıkan haberlere ilişkin, "Charles ile her yarıştan sonra bir araya gelip tartışıyoruz. Neyi daha iyi yapabileceğimizi konuşuyoruz. Monaco'da beraberken gazeteleri okuyup gülüyorduk çünkü hepsinin yanlış olduğunu biliyoruz. Charles'ın garajının Carlos'un galibiyetini kutlamaması gibi bir durum söz konusu bile olmadı" ifadelerini kullandı.

Ferrari'de Sainz geçen hafta kariyerinin ilk yarış galibiyetini almıştı. Öte yandan Leclerc, Monaco ve Büyük Britanya yarışlarında yaşadığı taktiksel problemler sebebiyle genel sıralamada puan kaybetmişti.