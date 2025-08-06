Sarı-Kırmızılılar'ın radarına, Rus futbolunun parlayan yıldızlarından Matvey Kislyak girdi. Peki, Matvey Kislyak kimdir? Matvey Kislyak Galatasaray'a mı geliyor? Matvey Kislyak hangi takımlarda oynadı?
MATVEY KISLYAK KİMDİR?
Matvey Alekseyeviç Kislyak, 26 Temmuz 2005 yılında dünyaya geldi. CSKA Moskova ve Rusya millî futbol takımında ofansif orta saha olarak oynayan Rus futbolcudur.
MATVEY KISLYAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kislyak, CSKA Moskova formasıyla ilk maçına 26 Temmuz 2023'te Orenburg'a karşı oynanan Rusya Kupası maçında çıktı. CSKA formasıyla Rusya Premier Ligi'ndeki ilk maçına 24 Eylül 2023'te Rostov'a karşı çıktı. Mart 2025'te Kislyak, Grenada ve Zambiya'ya karşı oynanan hazırlık maçları için ilk kez Rusya milli takımına çağrıldı. İlk maçına 19 Mart 2025'te Grenada'ya karşı çıktı.