Cumhuriyet Gazetesi Logo
Matvey Kislyak kimdir? Matvey Kislyak Galatasaray'a mı geliyor? Matvey Kislyak hangi takımlarda oynadı?

Matvey Kislyak kimdir? Matvey Kislyak Galatasaray'a mı geliyor? Matvey Kislyak hangi takımlarda oynadı?

6.08.2025 20:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Matvey Kislyak kimdir? Matvey Kislyak Galatasaray'a mı geliyor? Matvey Kislyak hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapma hazırlığında. İddilara göre Cimbom, Matvey Kislyak'ı transfer etmek istiyor. Peki, Matvey Kislyak kimdir? Matvey Kislyak Galatasaray'a mı geliyor? Matvey Kislyak hangi takımlarda oynadı?

Sarı-Kırmızılılar'ın radarına, Rus futbolunun parlayan yıldızlarından Matvey Kislyak girdi. Peki, Matvey Kislyak kimdir? Matvey Kislyak Galatasaray'a mı geliyor? Matvey Kislyak hangi takımlarda oynadı?

Image

MATVEY KISLYAK KİMDİR?

Matvey Alekseyeviç Kislyak, 26 Temmuz 2005 yılında dünyaya geldi. CSKA Moskova ve Rusya millî futbol takımında ofansif orta saha olarak oynayan Rus futbolcudur.

MATVEY KISLYAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kislyak, CSKA Moskova formasıyla ilk maçına 26 Temmuz 2023'te Orenburg'a karşı oynanan Rusya Kupası maçında çıktı. CSKA formasıyla Rusya Premier Ligi'ndeki ilk maçına 24 Eylül 2023'te Rostov'a karşı çıktı. Mart 2025'te Kislyak, Grenada ve Zambiya'ya karşı oynanan hazırlık maçları için ilk kez Rusya milli takımına çağrıldı. İlk maçına 19 Mart 2025'te Grenada'ya karşı çıktı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #kimdir?