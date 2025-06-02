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Maurizio Sarri eski takımına resmen geri döndü!

Maurizio Sarri eski takımına resmen geri döndü!

2.06.2025 18:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Maurizio Sarri eski takımına resmen geri döndü!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio, teknik direktörlük görevine İtalyan hoca Maurizio Sarri'nin getirildiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Marco Baroni dönemi sonrasında teknik direktör arayışlarını tamamladı.

Lazio, eski teknik direktörü 66 yaşındaki İtalyan Maurizio Sarri'yi yeniden göreve getirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"2021 yılında başlayan deneyimin ardından, Toskana doğumlu teknik direktör beyaz-mavili renklere geri dönüyor. Taraftarla, kulüple ve onun yönetiminde oyun kimliği ve aidiyet duygusu kazanmış bir takımla asla kopmamış olan bağı, onu yeniden Lazio'ya taşıdı. Kulüp, teknik projeyi güvenle Sarri'ye emanet ediyor; çünkü onun tarzı, tutarlılığı ve çalışma kültürünün, Lazio'nun tarihine yakışır bir gelecek ve iddialı bir bugün inşa etmek için sağlam temeller oluşturduğuna inanıyor."

"EVİNE HOŞ GELDİN KOMUTAN"

Lazio Başkan Claudio Lotito, Maurizio Sarri'nin dönüşü hakkında şu yorumu yaptı:

"Maurizio Sarri evine döndü. Dönüşü, yürek, inanç ve vizyonun bir seçimidir. Onunla birlikte, çok erken kesintiye uğramış bir yola devam etmek istiyoruz, birlikte coşkuyu, kimliği ve hırsı geri getirebileceğimizin farkındayız. Evine hoş geldin Komutan."

İtalyan teknik direktör, son olarak 2021-2024 sezonları arasında Lazio'da görev almıştı.

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