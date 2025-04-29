Lazio - Parma düellosunda kazanan çıkmadı!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Parma ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Lazio, sahasında Parma'yı konuk etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
PEDRO VE ONDREJKA DÜELLOSU
Karşılaşmada golleri Lazio adına 79. ve 84. dakikada Pedro, Parma adına ise 3. ve 46. dakikada Jacob Ondrejka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 60 yaparak 7. sırada yer aldı. Parma ise 32 puan ile 15. sırada bulunuyor.
Ligde gelecek hafta Lazio, Empoli deplasmanında olacak. Parma, sahasında Como'yu ağırlayacak.
Etiketler: #lazio #parma #İtalya Serie A
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