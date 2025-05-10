Juventus, Lazio karşında 90+6'da yıkıldı!
Juventus, 10 kişi kaldığı maça Lazio'ya karşı 90+6'da yediği golle 2 puan bıraktı ve Şampiyonlar Ligi bileti yarışında hasar aldı.
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Juventus'u öne geçiren golü 51. dakikada Randal Kolo Muanı kaydetti.
Konuk ekipte Pierre Kalulu, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Lazio, 90+6. dakikada Matias Vecino'nun attığı golle eşitliği sağladı.
Milli yıldızımız Kenan Yıldız, kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta Juventus forması giyemedi.
Bu sonuçla birlikte birlikte hehm Juventus hem Lazio 64 puana yükseldi ve iki takım da Şampiyonlar Ligi yarışında hasar aldı.
Juventus, gelecek hafta Udinese'yi ağırlayacak. Lazio ise Inter deplasmanına gidecek.
Etiketler: #juventus #lazio #İtalya Serie A
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