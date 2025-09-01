Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mauro Icardi'den dikkat çeken Metin Oktay paylaşımı!

1.09.2025 15:04:00
1.09.2025 15:04:00
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşım, Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Taraftarlar arasında yoğun şekilde paylaşılan gönderi, Galatasaray camiasında büyük ses getirdi.

İlgili Konular: #galatasaray #kerem aktürkoğlu #mauro icardi #Metin Oktay

