Mauro Icardı'den dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Son anıma kadar mücadele edeceğim'

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılıların Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezon için çok mutlu olduğunu şu sözlerle söyledi:

"Çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz."

Şampiyonluk maçını değerlendiren Icardi, "Rahatladım doğrusu. (Antalyaspor maçındaki son düdük) Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmek de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir "Oh" dedi diye düşünüyorum. Çok yeni girmiştim maça enerjim vardı bol bol. Noa’nın uzun pasını aldım. Gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten. Kaan’ı gördüm orda çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan. Bende normalde gol atmak istiyordum. En önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi galibiyet" ifadelerini kullandı.

“Aşkın Olayım” şarkısının kendisiyle özdeşleşmesi hakkında Icardi, “İnanılmaz bir şey tabi ki, beraber yaşananlar, benim şarkımı antrenmanda olsun statta olsun, yanımdan geçerken söylüyorlar. Onların bu sevgisine sahada karşılık vermek istiyorum. Bütün oyuncular biliyor ki Galatasaray çok büyük takım. Her gün burada olmaktan çok keyif alıyorum. Maç sonunda o şarkının söylenmesi, 4 senede beraber yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Sahada karşılığını vermek için elimden geleni yapıyorum. Bugün dünyadaki bütün futbolcular Galatasaray'ı biliyor. Ailem ve benim için çok kıymetli bir yer burası. Son anıma kadar mücadele edeceğim” dedi.

'BU AŞK AÇIKLANAMAZ BİR ŞEY'

Galatasaray taraftarını çok sevdiğini söyleyen Icardi, “Bu aşk açıklanamaz bir şey. Bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gurur duyuyorum. Bunun yerini hiçbir şey tutamaz. Çocukların o şarkıyı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den ayrıldığımda kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacak. Böyle bir sevgiye nasıl karşılık verilebilir ki?” ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

“Maçtan sonra benim için ağlayan insanları sosyal medya tarif edilemez bir duygu! Ailem bu görüntüleri görünce onlar da ağlıyor. Zor zamanlarda benim için ağladılar, sakatlandım taraftarların ağladığını gördüm. Aslında onlar normalde ailem değiller ama benim için ağlıyorlar! İnanılmaz!”

“4 senelik muhteşem bir sezon geçirdi futbol anlamında Galatasaray kendi de paydaşlarından birisi ne düşünüyor?” sorusuna Arjantinli yıldız, “Evet bu yıllarda, son 4 yılda bir çok rekor kırdık. Gol yememe kırdık. Puan rekoru kırdık 102 puanla. Gün ve gün tekrardan odaklanıp meydan okuma olarak gördük ve uğraştık. 4 sene içerisinde deplasmanda da bu rekorları kırdık. Takım için mücadele anahtardı. Bu kadar iyi oyunculara sahip olmak zor bir şey teknik ekip için de 11 çıkarma adına önümüzdeki yıllarda devam ettirmemiz gerekiyor. Türkiye’ye ve Galatasaray’a gelmek cazip bir hal aldı” şeklinde yanıt verdi.

'ÇOK İNİŞ ÇIKIŞLI SEZONDU'

33 yaşındaki futbolcu, “Çok iniş çıkışlı sezondu, Fenerbahçe’yi 3-0 yendiğimiz zaman orada rahatladık. Samsun’da da rehavete kapıldık herkes gördü. Fenerbahçe maçı diyebilirim. Süper Lig'de her sene şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'ni almamız gerekiyor. Adım adım bunu gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Galatasaray'daki en güzel golünü seçen yıldız oyuncu, “Forvetler için her gol önemlidir. Derbi gollerinin hepsini diyebilirim taraftar için biliyorum. Formamı göstermiştim. Panenka golü vardı. Trabzonspor’a kafa golüm. Manchester United golü. Beşiktaş’a 2-1 yendiğimiz maçta attığım gol. Bir tane özel yok aslında” dedi.