Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona mı eriyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor?

İCARDİ GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

Antalyaspor maçı sonrası RAMS Park'ta yaşananlar, spor basını ve taraftarlar tarafından resmi olmayan bir veda olarak yorumlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerin hep bir ağızdan Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemesi ve 33 yaşındaki yıldızın gözyaşlarına hakim olamaması, ayrılık iddialarını neredeyse kesinleştirdi.

ICARDİ'YE HANGİ TAKIMLARDAN TEKLİF VAR?

Galatasaray ile ipleri kopma noktasına gelen Mauro Icardi'nin rotası yavaş yavaş netleşiyor. Menajeri tarafından yürütülen transfer görüşmelerinde ibre, yüksek bütçeli iki farklı kıtaya dönmüş durumda. Güney Amerika pazarında Brezilya Serie A'nın köklü ekiplerinden Corinthians ve Flamengo, Arjantinli yıldıza formayı giydirmek için zemin yoklarken; diğer yandan ekonomik olarak çok daha cazip bir alternatif sunan Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'in, oyuncu cephesine astronomik bir maaş teklifiyle yaklaştığı iddia ediliyor.