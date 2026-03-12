Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması: 'Aptallıkla hiçbir ilgim yok'

12.03.2026 21:04:00
Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak eski eşi Wanda Nara ile boşanma süreçlerine değindi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile ilgili boşanma süreci için açıklama yaptı.

Icardi, Wanda Nara'dan boşanma işlemlerinin resmi olarak tamamlandığını açıkladı.

Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tam bir yıl önce Milano'da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024'te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025'te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl dün, 11 Mart 2026'da doldu. Ve bugünden itibaren avukatlarım, önümüzdeki günlerde verilecek olan kesin boşanma kararının işlemlerini başlattı. Gerçek oldukça basit. O kadar basit ki, neredeyse bunu İtalyanca yazmalıydım; çünkü hâkimlerin konuştuğu ve kararların yazıldığı dil o. Ama bunu yapsaydım, bir yıldır bir şeyler uyduran, çarpıtan ve iftira atan o dört "Uzman gazeteci" için anlaması muhtemelen daha da zor olurdu. Bu yüzden her dilde açıkça söylüyorum:

BOŞANMAYI BEN İSTEDİM.

ADALETE UYDUM. VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ.

Şimdi aklımda bir soru var… Bir yıl boyunca "Ayrılmak istemiyor" diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna yarım puan daha almak için şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Dördüncü sınıf internet sitelerinde yine sahte haberler mi satacaklar? Ve madem buradayız, merak ediyorum: Bir zamanlar kovulduktan sonra "Onuruyla geri dönen" geri dönüştürülmüş avukat (hapiste olan bir kaçak için çalışmaya gittikten sonra) bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdu. Şimdi bunun için ne açıklama yapacak? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecek. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geliyor. Ve geldi. Zafer dolu bir öpücük.

Çünkü bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada.

Not: Tic Tac artık çalışmayı bıraktı, zamanı bitti.

Ve o sahte haber uyduran aptallara: beni hafife almayın, aptallıkla hiçbir ilgim yok."

