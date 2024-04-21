Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Pendikspor'u konuk eden Galatasaray'da sarı kırmızılıların ilk golünü atan Mauro Icardi, sarı kırmızılı ekibin tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Pendikspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, goller Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Icardi attığı golle lig tarihine geçti.
MAURO ICARDI'DEN İLK
Mauro Icardi, Süper Lig'de 20 gole ulaştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de ise 22 gol kaydetmişti.
Opta verilerine göre Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
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