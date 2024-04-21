Mauro Icardi'den dikkat çeken istatistik: Sadece 3 takım...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de yer alan 19 takımdan sadece 3'üne gol atmayarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:20
Mauro Icardi'den dikkat çeken istatistik: Sadece 3 takım...
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en önemli parçalarından biri olan Mauro Icardi istatistiğiyle dikkat çekti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Mauro Icardi şu anda Süper Lig'de mücadele eden 19 takımdan sadece 3'ünün ağlarını havalandıramadı. Icardi'nin gol atamadığı takımlar Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor. Galatasaray bu 3 takımla da sezonun geri kalanında karşı karşıya gelecek.

DZEKO İLE YARIŞIYOR

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asistlik performans gösterdi. Icardi, gol krallığı yarışında 20 gollü Dzeko'nun 1 gol arkasında bulunuyor.


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