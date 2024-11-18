Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi: 'Türk milletinin iyiliği için...'

Bir taraftar, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı.

Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi: 'Türk milletinin iyiliği için...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 19:32

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle de sezonu kapattı.

Bir Galatasaray taraftarı ise golcü futbolcu için beklenmedik bir harekete imza attı.

ICARDI İÇİN CİMER'E DİLEKÇE VERDİ

Sarı-Kırmızılı bir taraftar, Mauro Icardi'nin Türk Milli Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız karar yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

İşte o dilekçenin tamamı:


Etiketler: #galatasaray #mauro icardi #CİMER

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