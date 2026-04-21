Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mauro Icardi'nin yeni takımı için flaş iddia: 'Buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti'

Mauro Icardi'nin yeni takımı için flaş iddia: 'Buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti'

21.04.2026 10:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mauro Icardi'nin yeni takımı için flaş iddia: 'Buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti'

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin River Plate forması giymeye yakın olduğunu iddia etti.

Galatasaray'daki akıbeti merak konusu olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılarla kontratı sezon sonunda noktalanıyor. Son oynanan Gençlerbirliği maçında fileleri sarsan Arjantinli yıldızın yeni sezon öncesi nasıl bir karar alacağı merak konusu.

Öte yandan Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi'nin geleceğiyle ilgili ntv.com.tr'ye açıklamalar yaptı.

"ICARDI RIVER PLATE'E DAHA YAKIN"

Tecrübeli golcünün Newell's Old Boys sevgisine karşın River Plate'e daha yakın olduğunu söyleyen Cecchini, "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti" şeklinde konuştu.

İLK GÖRÜŞME 2026'NIN BAŞINDA YAPILDI

River Plate'in Icardi ile 2026'nın başında görüştüğünü aktaran gazeteci, "Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı. Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Sebastian Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #galatasaray #mauro icardi #River Plate

