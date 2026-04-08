8.04.2026 09:29:00
Cumhuriyet Spor
Mauro Icardi'den eleştirilere tepki: 'Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum'

Galatsaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi, eleştirilere ve hakkında çıkan iddiaları hedef aldı.

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulüple henüz anlaşma sağlamayan Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski performansından uzak olduğu gerekçesiyle eleştirilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara ve yapılan eleştirilere sert bir tepki gösterdi.

"YARIN NE UYDURACAKLAR MERAK EDİYORUM"

"Sessizlik onları ele verdi; çünkü gürültü kesildiğinde, ondan beslenenler açığa çıkar. Besinsiz kalan parazitler kendiliğinden yok olur. Bunun gazetecilik değil, bağımlılık olduğu çok açık. Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum, sizi dikkatle okuyorum."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 40 kez sahaya çıkan Icardi, 15 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

