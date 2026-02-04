Mauro Icardi rekor kırdı: Galatasaray kupada üçte 3 yaptı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında kendi sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

ICARDI REKOR KIRDI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mauro Icardi, 24. dakikada Lucas Torreira ve 33. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 26. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.

İstanbulspor maçında attığı gol ile Galatasaray'da 73 gole ulaşan Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

GALATASARAY KUPADA KAYIPSIZ

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla kupada üçte 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, kupanın gelecek haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. İstanbulspor da kendi sahasında Boluspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İstanbulspor ise TFF 1. Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.