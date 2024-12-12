Mauro Icardi sosyal medyadan taraftarı paylaştı! "Sizi seviyorum"
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Malmö deplasmanına giden taraftarları paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mauro Icardi, taraftarlara mesaj gönderdi.
Icardi, Malmö deplasmanına giden Galatasaray taraftarlarını ve tribününü paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini yazdı.
Icardi, bu paylaşımına, sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekledi.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni aldı.
Etiketler: #galatasaray #mauro icardi #sosyal medya
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