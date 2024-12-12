Mauro Icardi sosyal medyadan taraftarı paylaştı! "Sizi seviyorum"

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Malmö deplasmanına giden taraftarları paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi sosyal medyadan taraftarı paylaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 21:02

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mauro Icardi, taraftarlara mesaj gönderdi.

Icardi, Malmö deplasmanına giden Galatasaray taraftarlarını ve tribününü paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini yazdı.

Icardi, bu paylaşımına, sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekledi.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni aldı.


Etiketler: #galatasaray #mauro icardi #sosyal medya
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