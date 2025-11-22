Mauro Icardi suskunluğunu bozdu! 'Medyada çok fazla şey söyleniyor...'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, "Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık." dedi.

Sözlerine devam eden Mauro Icardi, "Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu." diye konuştu.

Mauro Icardi, "100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım." dedi.

Deneyimli golcü, eksikler ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile hafta arasındaki Şampiyonlar Ligi ile ilgili gelen sorunun ardından, "Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, önce ona bakacağız. Yarın çalışmaya başlayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız." yanıtını verdi.

Icardi, "Kazımcan bunun için çok güzel bir örnek. Uzun süredir oynamıyordu. Her gün çalışıyor ve bugün de maça çıktı. Ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Bütün oyunculardan da istediğimiz bu." diye konuştu.