Mauro Icardi ve Wanda Nara sosyal medyada kapıştı!

20 Ekim 2022 Perşembe, 23:11

Arjantin basını Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yı konuşmaya devam ediyor.

Arjantin'de yayın yapan Ciudad Magazine adlı internet sitesi, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi affettiğine yönelik bir haber paylaştı.

Twitter'dan bu habere yanıt veren Wanda Nara, "Affedecek bir şey yok, biz ayrıldık" dedi.

Wanda Nara'nın bu gönderisine ise Icardi'den yanıt gecikmedi. Wanda Nara'nın gönderisini cevaplayan Icardi, "Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde ayrıldığımız gibi mi? Harika vakit geçirdik" dedi.

Mauro Icardi izinli olduğu dönemde Arjantin'e gitmiş ve bazı kaynaklar, Arjantinli yıldızın Wanda Nara için futbolu bırakmayı düşündüğünü iddia etmişti.