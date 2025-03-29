Mauro Icardi'den derbi paylaşımı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Beşiktaş derbisi için bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi için bir paylaşımda bulundu.
Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı. Icardi, bu paylaşımına, "Derbi akşamı. Haydi Galatasaray" sözlerini yazdı.
Paylaşımına aslan ve sarı-kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Etiketler: #Icardi #beşiktaş #galatasaray
Spor Haberleri
- Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarından destek istedi!
- Trabzonspor ve Göztepe yenişemedi!
- Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti!
- Mauro Icardi'den derbi paylaşımı!
- Cedi Osman, Panathinaikos kararını açıkladı!
- Bayern Münih, Neuer'in veliahtını buldu!
- Trabzon'da Hacıosmanoğlu'na tepki
- Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u geçmesini bildi!
- Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı geçti!
- Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem göndermesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Erdoğan'dan Minguzzi'nin annesine telefon
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- Erdoğan eylemleri 'provokasyon' olarak niteledi