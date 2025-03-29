Mauro Icardi'den derbi paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Beşiktaş derbisi için bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi'den derbi paylaşımı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:56

Galatasaray'da Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi için bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı. Icardi, bu paylaşımına, "Derbi akşamı. Haydi Galatasaray" sözlerini yazdı.

Paylaşımına aslan ve sarı-kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


Etiketler: #Icardi #beşiktaş #galatasaray

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