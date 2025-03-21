Tartışmalarıyla gündemden düşmüyorlardı: Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:18

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:18

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. Çift, Milano'daki ortak malları nedeniyle boşanma davasını İtalya’da açtı ve mahkeme kararıyla resmi olarak yollarını ayırdı. Ancak, mal varlığı paylaşımı ve çocuklarının velayeti konusundaki hukuki süreç devam ediyor.

MAL PAYLAŞIMI DAVALARI SÜRÜYOR

İtalyan basınına göre, Icardi ve Nara'nın boşanma kararı Milano’daki bir mahkeme tarafından onaylandı. Ancak çiftin ekonomik anlaşmazlıkları ve mal paylaşımı konusundaki davalar sürecek.

VELAYET MÜCADELESI BÜYÜYOR

Icardi ve Nara'nın evliliğinden dünyaya gelen Francesca ve Isabella’nın velayeti konusunda taraflar karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayla birlikte velayet mücadelesi daha da alevlendi.

İddialara göre, Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük kızlarının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polisler ve Nara’nın asistanının müdahalesiyle tartışma sona erdi. Wanda Nara’nın avukatı, futbolcunun agresif tavırlarını kayıt altına aldıklarını ve mahkemeye sunduklarını açıkladı.

Savcılık, Icardi hakkında "taciz ve şiddet" suçlamalarıyla işlem başlatırken, mahkeme çocukların anneleriyle kalmasına ve Icardi'nin eve girmemesine karar verdi.

ICARDI’DEN SERT AÇIKLAMALAR

Mahkemenin kararının ardından Mauro Icardi, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü futbolcu, paylaşımında Johnny Depp’in fotoğrafını kullanarak, kendisine yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi.

Icardi, Wanda Nara’yı "mitomani hastası" (patolojik yalan söyleme rahatsızlığı) olmakla suçlayarak, şunları söyledi:

"Artık her şey resmi ve elimde karar var! Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. Adalet sağlansın!"

Çocuklarına duyduğu özlemi dile getiren Icardi, "Yakında yeniden kucaklaşacağız, sevginin gücüne inanın. Her zaman sizin için savaşacağım." ifadelerini kullandı.