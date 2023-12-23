Mauro Icardi'den derbiye özel hazırlık!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi derbiye özel olarak hazırlanıyor.

DHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 13:08
Mauro Icardi'den derbiye özel hazırlık!
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. 

Sarı-Kırmızılılar son yıllarda Kadıköy'de aldığı galibiyetlere bir yenisini ekleyerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yarın oynanacak derbi için sabırsızlanıyor.

BÜYÜK MAÇLARDA 13 GOL 

DHA'da yer alan habere göre Mauro Icardi derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Bir süredir tedavi gören ve maçlara iğneyle çıkan Arjantinli yıldızın derbi gollerine bir yenisini eklemek istediği vurgulandı.

Galatasaray formasıyla dev maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Mauro Icardi; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon toplam 26 maça çıkan Mauro Icardi 17 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.


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