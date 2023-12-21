İngilizler duyurdu: Premier Lig ekibinden Mauro Icardi hamlesi!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:24

Kış transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, ocak ayında Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için olası bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor.

ERİK TEN HAG İSTİYOR

Haberde sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı yazılırken, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın devre arasında kesinlikle forvet istediği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray'da 25 maça çıkan Icardi, 17 gol atarken 6 kez de asist yaptı. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.