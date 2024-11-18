Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor ama...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinin başkenti Buenos Aires'ten bir paylaşım yaptı.
Havuz kenarından fotoğrafını paylaşan Icardi, "Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor. Ama biz hala parlıyoruz" mesajını paylaştı.
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #Arjantin
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