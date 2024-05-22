Mauro Icardi'den şaşırtan derbi istatistiği!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:51

Güncelleme: 22.05.2024 - 09:51

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmada Mauro Icardi'nin performansı tartışma konusu olmuştu. Arjantinli golcünün karşılaşmadaki koşu mesafesi dikkat çekti.

ICARDI DERBİDE 7.5 KM KATETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Icardi, Fenerbahçe derbisinde 7.5 km mesafe katetti. Deneyimli golcünün bu mesafenin 4.5 km'sini yürüdüğü ortaya çıktı.

SADECE 23 METRELİK SPRİNT DENEMESİ YAPTI

Icardi bu mesafenin yüzde 26'lık kısmını ise (1.9 km) hafif koşu temposuyla tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu 636 metreyi koşarak geçirirken, 280 metrelik kısımda ise yüksek hız yaptı. Icardi'nin sadece ilk yarıda 23 metrelik sprint denemesi yapması ise dikkat çekti.