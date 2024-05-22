Mauro Icardi'den şaşırtan derbi istatistiği!
Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da, Mauro Icardi'nin istatistiği dikkat çekti. Fenerbahçe derbisinde 7.5 km mesafe kateden Icardi'nin bu mesafenin 4.5 km'sini yürüdüğü iddia edildi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmada Mauro Icardi'nin performansı tartışma konusu olmuştu. Arjantinli golcünün karşılaşmadaki koşu mesafesi dikkat çekti.
ICARDI DERBİDE 7.5 KM KATETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre Icardi, Fenerbahçe derbisinde 7.5 km mesafe katetti. Deneyimli golcünün bu mesafenin 4.5 km'sini yürüdüğü ortaya çıktı.
SADECE 23 METRELİK SPRİNT DENEMESİ YAPTI
Icardi bu mesafenin yüzde 26'lık kısmını ise (1.9 km) hafif koşu temposuyla tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu 636 metreyi koşarak geçirirken, 280 metrelik kısımda ise yüksek hız yaptı. Icardi'nin sadece ilk yarıda 23 metrelik sprint denemesi yapması ise dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Erdoğan'a fark attılar
- Arda Güler tarihe geçti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi!
- Yapı Kredi satılıyor mu?
- 'Türkiye'de de yaşanabilir'