Mauro Icardi'den flaş paylaşım: 'Taklit etmek yenilik değildir'
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Icardi yaptığı paylaşıma, "Taklit etmek yenilik değildir, özgünlük kopyalanamayan bir kişisel dokunuştur" notunu düştü.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Arjantinli golcü, "Taklit etmek yenilik değildir, özgünlük kopyalanamayan bir kişisel dokunuştur" ifadelerini yazdı. Icardi, bu paylaşımına Aslan emojisi de ekledi.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
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