Wanda Nara'dan flaş Mauro Icardi itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldız hakkında flaş itiraflarda bulundu. Nara, "Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:04
Wanda Nara'dan flaş Mauro Icardi itirafı!
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Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara katıldığı bir programda Arjantinli futbolcu hakkında itiraflarda bulundu.

Wanda Nara, Mauro Icardi ile olan ilişkisine dair detayları paylaşarak bir çift olarak karşılaştıkları zorluklara değindi. It Would Be Incredible'a konuk olan Nara, ilişki içinde bağımsız bir kişisel kimliği korumanın önemini vurguladı.

'ÇALIŞMAMAMI İSTERDİ'

"Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor"

'BENİ KIRACAK YORUMLAR YAPIYOR'

Wanda'nın tespit ettiği sürtüşme noktalarından biri de Icardi'nin profesyonel kariyerine yönelik tutumu. Bir iş kadını, sunucu ve şarkıcı olarak giderek daha fazla sorumluluk üstlenmesine rağmen, eşinin bazen işine olan bağlılığının gerekliliğini sorguladığını kabul eden Wanda: "Hayır, ama beni kıracak yorumlar yapıyor. Eğer bir konuda kavga ediyorsam, bunun nedeni 'ne gerek var' ya da 'ne istiyorsun' yorumlarıdır" dedi.

'KADIINLAR BAĞIMSIZ OLMALI'

"Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. Onun ünlü olduğunu söylemiyorum, çünkü değil. Ama bir kadın olarak hayallerini gerçekleştirmeli ve bağımlı olmamalısınız, Küçük bir öpücük ve 'ben gidiyorum' deme şansına sahip olmalı. Kalmak istiyorsa sorun yok ama başka seçeneği olmadığı için kalmamalı. Dışarı çıkan kişinin kadın olması iyi bir şey... Onun aynı zamanda çocuklarınıza verdiğiniz bir örnek olduğunu hissediyorum"

'KIZIM BÖYLE BİR ŞEY YAPSA ÖLÜRÜM'

"Kızım Francesca bugün bana gelse ve 'bir serseriye aşık oldum, Macaristan'da yaşayacağım' dese bir anne olarak ölürüm. Çünkü 'o kadar okul, o kadar eğitim, o kadar her şey evinizde bir çocuğu beklemek ve yemek yapmak için miydi?' derim. Yapabileceğiniz tek şeyin bir güzellik merkezine, bir alışveriş merkezine gitmek olduğu bir şehirde bütün gün onu beklemek çok boş."


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