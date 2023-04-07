Mauro Icardi'den Galatasaray itirafı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:49

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:49

Galatasaray forması ile çıktığı maçlarda performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi, taraftarın sevgisini kazanmayı başardı. Arjantinli yıldız Icardi, TNT Sports'a verdiği röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEDİ

Galatasaray sezon başında forvet hattına Mauro Icardi'yi dahil etti. Paris Saint Germain'de mutsuz olan Arjantinli santrfor, satın alma opsiyonu maddesi olmadan sarı-kırmızılılara kiralandı. Galatasaray, Mauro Icardi'nin kiralanması konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemedi. Süper Lig devi oyuncunun sezon sonuna kadar alacağı maaşın 750 bin Euro'sunun ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmişti.

Mauro Icardi

GALATASARAY'DA KENDİNİ BULDU

PSG'de Neymar, Messi ve Mbappe'nin gerisinde kalan Mauro Icardi sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Arjantinli yıldız PSG'de geçirdiği kötü sezonun izlerini Galatasaray'da attı. Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 10 gol atıp 7 asist yaptı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakanın 51. dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu’nda Galatasaray’ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti.

TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.