Mauro Icardi'den Lionel Messi itirafı: 'Yıllarca çektikleri acılardan sonra...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, basın mensuplarına konuştu. Lionel Messi hakkında açıklama yapan Icardi, "Yıllarca çektikleri acılardan sonra başardıkları şey çok değerli. Her zaman söylediğim gibi Angel Di Maria ve Leo Messi'ye onlar için kendimden daha çok sevindiğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:32
Mauro Icardi'den Lionel Messi itirafı: 'Yıllarca çektikleri acılardan sonra...'
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Galatasaray'la son iki sezondur Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Icardi, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Lionel Messi ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

"KENDİMDEN DAHA ÇOK SEVİNDİM"

Mauro Icardi, Lionel Messi ve Angel Di Maria gibi Arjantin'in iki büyük yıldızının yıllarca çektikleri acıların Katar'da karşılığını aldıklarını söyledi.

Icardi, "Yıllarca çektikleri acılardan sonra başardıkları şey çok değerli. Her zaman söylediğim gibi Angel Di Maria ve Leo Messi'ye onlar için kendimden daha çok sevindiğimi söyledim" dedi.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMİYOR

Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'yla son maçına 21 Kasım 2018 tarihinde çıktı. Bu tarihten itibaren Icardi, Arjantin Milli Takımı'na davet edilmedi. Mauro Icardi ve Lionel Messi arasında kriz çıktığı ve Messi'nin bu yüzden Icardi'nin milli takıma davet edilmesini istemediği iddia edilmişti.

Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı ile 8 maçta görev yaparken 1 gollük katkı sağladı. Yıldız oyuncu Arjantin Milli Takımı ile sadece 473 dakika sahada kalabildi.  


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