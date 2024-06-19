Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti: Galatasaray'da Batshuayi gelişmesi
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mitchy Batshuayi'nin, Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mitchy Batshuayi'nin yeni adresi Galatasaray oluyor.
TRT Spor'un haberine göre Belçikalı golcü, yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın.
Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL imza parası ödemesi bekleniyor
Batshuayi, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 gole imza atmıştı.
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