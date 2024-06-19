Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti: Galatasaray'da Batshuayi gelişmesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mitchy Batshuayi'nin, Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 16:24
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti: Galatasaray'da Batshuayi gelişmesi
Abone Ol google-news

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mitchy Batshuayi'nin yeni adresi Galatasaray oluyor.

TRT Spor'un haberine göre Belçikalı golcü, yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın.

Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL imza parası ödemesi bekleniyor

Batshuayi, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 gole imza atmıştı.


fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri Mitchy Batshuayi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe’nin teklifi sonrası gözler golcü futbolcuya çevrildi: Batshuayi bekleyişi

Fenerbahçe’nin teklifi sonrası gözler golcü futbolcuya çevrildi: Batshuayi bekleyişi
Sözleşmesi sona ermişti: Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi

Sözleşmesi sona ermişti: Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
Ali Koç'tan Batshuayi açıklaması: 'Türkiye'den başka kulüplerin...'

Ali Koç'tan Batshuayi açıklaması: 'Türkiye'den başka kulüplerin...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler