Galatasaray'dan imalı paylaşım: 'Kardeşi kardeşe kırdırmaya...'

Galatasaray, A Milli Takım'ın Gürcistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından imalı bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:19
Galatasaray'dan imalı paylaşım: 'Kardeşi kardeşe kırdırmaya...'
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Galatasaray Kulübü, A Milli Takım'ın 3-1'lik Gürcistan galibiyetinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Maçta A Milli Takım'ın ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Arda Güler ile Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğraflarını paylaşan Galatasaray Kulübü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak! Günaydın Türkiye!"


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