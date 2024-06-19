Galatasaray'dan imalı paylaşım: 'Kardeşi kardeşe kırdırmaya...'

Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:19

Güncelleme: 19.06.2024 - 09:19

Galatasaray Kulübü, A Milli Takım'ın 3-1'lik Gürcistan galibiyetinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Maçta A Milli Takım'ın ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Arda Güler ile Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğraflarını paylaşan Galatasaray Kulübü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak! Günaydın Türkiye!"