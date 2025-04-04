Mauro Icardi'den paylaşım: 'Gelecek nesil çoktan seçti'

Uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakiplere mesaj gönderdi.

Mauro Icardi'den paylaşım: 'Gelecek nesil çoktan seçti'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:07

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakiplere mesaj gönderdi.

Minik Galatasaray taraftarlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Gelecek nesil çoktan seçti. Minik Aslanlar" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sarı-kırmızılı camia tarafından büyük ilgi görürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da bir gönderme olarak yorumlandı. Son dönemde üç büyük kulüp arasında taraftar sayıları ve yeni neslin ilgisi üzerine süren tartışmalara Icardi de katılmış oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 87 resmi maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı. 


Etiketler: #Icardi #galatasaray #Paylaşım

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