Mauro Icardi'den derbi paylaşımı: 'Sadece hentbol oynamıyorlar...'

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mauro Icardi'den derbi paylaşımı: 'Sadece hentbol oynamıyorlar...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:53

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Maçın ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

ICARDI'DEN DERBİ PAYLAŞIMI

Icardi paylaşımında, Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı görüntünün üzerine, "Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Arjantinli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #jose mourinho #okan buruk

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