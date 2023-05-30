Mauro Icardi'den şampiyonluk ve transfer açıklaması!
Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da golcü futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız Hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuşurken transfere de değindi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası konuştu.
Arjantinli yıldız Galatasaray macerasının mutlu sonla taçlanmasıyla ilgili "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu" sözlerini kullandı.
FENERBAHÇE VE TRANSFER SÖZLERİ
Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim" açıklamasını yaptı.
Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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