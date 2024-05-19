İrfan Can Kahveci'den Icardi'ye gönderme!
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından gönderme yaptı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir gönderme geldi.
Sarı lacivertli takımda sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemen İrfan Can Kahveci flaş bir göndermede bulundu.
Milli oyuncu, son dönemde Icardi'nin yaptığı sevinci yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.
İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı:
May 19, 2024
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