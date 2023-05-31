Mauro Icardi'den Ümit Özat paylaşımı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:07

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:07

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündem yaratmaya devam ediyor.

Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklaması yapmıştı.

Ümit Özat

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olduğu maçta 2 gol kaydeden ve toplamda 21 gole ulaşan Icardi'den önemli bir paylaşım geldi.

Arjantinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını biliyorum. Bütün taraftarım ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi

Arjantinli golcünün bu paylaşımı kısa sürede birçok taraftar tarafından paylaşıldı.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: