Mauro Icardi'den Ümit Özat paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer olduğu dönemde, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklamasını yapmıştı. Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özat'a mesaj yolladı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündem yaratmaya devam ediyor.
Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklaması yapmıştı.
Ümit Özat
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olduğu maçta 2 gol kaydeden ve toplamda 21 gole ulaşan Icardi'den önemli bir paylaşım geldi.
Arjantinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını biliyorum. Bütün taraftarım ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi
Arjantinli golcünün bu paylaşımı kısa sürede birçok taraftar tarafından paylaşıldı.
Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
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