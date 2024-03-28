Mauro Icardi'nin gözü rekorda: 3 gole daha katkı verirse...

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gol yollarındaki etkili performansını bu sezon da sürdürüyor. Icardi, 3 gole daha etki ederse kariyerinin en skorer sezonunu geçirmiş olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:10
Mauro Icardi'nin gözü rekorda: 3 gole daha katkı verirse...
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, kariyer rekoru için geri sayıma geçti. 

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Icardi, geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı.

Önceki yıldan bu yana 64 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Icardi'nin karnesinde 46 gol, 18 asist yazıyor. 64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Ortalama her maç tabelayı değiştiren Icardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.

Bu sezon 23 gol, 11 asist yapan Icardi, 3 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirecek.

Arjantinli golcü 2014-15 yılında Inter'de 27 gol ve 9 asistle toplamda 36 gole katkı sağladı.

3 GOLE DAHA KATKI VERİRSE...

Icardi, Galatasaray formasıyla 3 gole daha katkı verirse kariyerinde bir sezonda en fazla skor katkısı verdiği sezonu geçirecek.

Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider bulunan Galatasaray'ın bu sezon ligde 8 maçı kaldı. Ayrıca sarı-lacivertlilerle oynayacağı bir de Süper Kupa finali var.


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