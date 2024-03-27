Galatasaray'dan hakem toplantısının sızdırılmasına sert tepki!

Galatasaray Kulübü, hakem toplantısının sızdırılmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 19:26
Galatasaray'dan hakem toplantısının sızdırılmasına sert tepki!
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Galatasaray Kulübü, hakem toplantısının sadece sarı kırmızılı takım ile ilgili olan kısmının sızdırılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun bildiği üzere, 25 Mart 2024 saat 21.03'te kapalı devre hakem toplantısının belli kısımları montajlanıp tahrif edilerek sosyal medyada şaibeli bir hesap tarafından servis edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 26 Mart 2024 saat 15.30 civarında söz konusu hakem toplantı videosunu şeffaf şekilde tamamını yayınlamasıyla, başka eller tarafından servis edilen şeklinin sadece Galatasaray'a zarar vermek maksadıyla tertiplendiği tüm kamuoyunun malumu olmuştur.

Saatler önce gerçekler ortaya çıkmasına rağmen, Sözcü TV'den Fatih Portakal, 26 Mart 2024 akşamı saat 19.00'da başlayan Ana Haber Bülteni'nde, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp, montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir.

Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır.

Tüm Galatasaray taraftarını bu yanlı ve kasıtlı davranışa karşı tepki göstermeye davet ediyoruz."


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