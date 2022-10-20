Mauro Icardi'nin yeni aşkını duyurdular! Serveti 1 milyar 800 milyon dolar...

20 Ekim 2022 Perşembe, 19:44

Wanda Nara ile Mauro Icardi çiftinin çalkantılı ilişkisi sona erdi. Galatasaray'ın yıldızının eşi ve menajeri olan Wanda Nara ayrılık kararını duyurdu. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

WANDA NARA'NIN YENİ AŞKI

Icardi'yi terk ederek Arjantin'e geri dönen Nara'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Wanda Nara, aşk yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante ile 20 Ekim'de çıkacak olan şarkının klibinde beraber rol aldı. Wanda Nara, klip kapağında L-Gante ile dudak dudağa poz verdi.

"ICARDI KIM KARDASHİAN İLE FLÖRT EDİYOR"

Son olaylardan sonra 29 yaşındaki yıldız oyuncu, yine gündeme geldi. Icardi'nin, ABD'li yıldız Kim Kardashian ile flört ettiği ve sosyal medya hesabından fotoğraflarını beğendiği iddia edildi. Konuyla ilgili Instagram hesabından takipçilerin sorularını yanıtlayan sosyal medya fenomeni Estefania Berardi, 322 milyondan fazla takipçisi bulunan Kim Kardashian ile Mauro Icardi'nin flört ettiğini doğruladı. Kim Kardashian'ın net servetinin 1 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.



